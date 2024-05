Trabalhar de trás para frente

"Working Backwards", livro escrito por Colin Bryar e Bill Carr, surpreende ao revelar em detalhes a jornada que levou Jeff Bezos a construir o império Amazon. A forma dele pensar impacta: imagine e defina objetivos a partir das necessidades e desejos dos clientes, e apenas depois trabalhe "de volta" para desenvolver soluções que os satisfaçam. "Nossa cultura é composta de quatro pilares: obsessão pelo cliente em vez de obsessão pelo concorrente; disposição para pensar em longo prazo; desejo de inovar; orgulho da excelência operacional" (discurso de Jeff em 2018).

A aparente falta de pressa em dar retorno aos acionistas foi um dos grandes motivos do sucesso da Amazon. A grande lição é não se importar com o que os outros pensam e esperam de você, e sim dedicar seu tempo para construir uma cultura sólida e investir em soluções impensadas até então.

A Amazon é a certeza de que não se chega a um padrão excepcional de qualidade sem haver sonho de olhos abertos, resiliência, disciplina e capricho em fazer o seu melhor. Uma das principais lições é que não se deve insistir em manter profissionais que não tenham compromisso, entusiasmo e curiosidade. É sábio optar por aqueles que agem com iniciativa, sentimento e atitude de dono.

Elon Musk e Jeff Bezos são obsessivos por fazer a cada dia melhor, e mais rápido. Para quem conhece um pouco da cultura da Coreia do Sul, sabe o quanto a expressão "pali pali" aborda os mesmos princípios e aspectos. Velocidade de entrega e adoção da inovação, uso de narrativas escritas para garantir uma compreensão profunda, tudo isso leva uma empresa a ficar muitos passos adiante das demais.

O maior desafio de quem almeja liderar seu segmento é conseguir replicar infinitamente, sem perder as vantagens e características exclusivas: enfim, a singularidade. O olhar cuidadoso e atento deve estar permanentemente no cliente, medindo, continuamente, o que o afeta.

Assim, você conseguirá corrigir rapidamente a rota e desenvolver novos modelos e ferramentas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a função "sombra". Jeff fazia questão de eleger, de tempos em tempos, alguém para ajudá-lo a ser "o mais eficaz possível". Dessa forma, é possível "se inspirar e aprender de forma mútua". Pessoas preparadas, pessoas desafiadas: sempre, pessoas em primeiro lugar.

A Amazon tem como lema "trabalhe duro, divirta-se, faça história". A cultura é o mais potente alicerce. Por trás de um líder inspirador, sempre existe muita humildade. A obsessão de pensar juntos, plantar juntos, inevitavelmente, aumenta a possibilidade de algumas sementes se transformarem em um carvalho frondoso.

Uma analogia muito feliz e estimulante, porque a proteção de uma grande árvore garante a todos tranquilidade para seguir em frente, imaginando mais e mais formas de superar as expectativas dos clientes. A frugalidade é imperativa na Amazon: fazer mais com menos. Ouvir mais do que falar. Ir fundo, até encontrar formas novas de fazer melhor. Líderes falam com franqueza e tratam todos com respeito. Só traz resultados quem faz a diferença, colhe o que planta: porque consegue ver (antes e) melhor de trás para frente.