Poder, como traduzir algo que desperta sentimentos tão contraditórios: fascinação, admiração, inveja, desprezo e raiva. A capacidade de interferir na decisão do outro, sustentar sua opinião e desejo, entre outras tantas, podem ser entendidas como poder. Ganhar uma eleição apesar da rejeição; manter uma disputa contra um governo de uma grande nação; manter um alto padrão de vida sem sequer olhar para o preço daquilo que consome, tudo isso é poder na veia. Força e potência, assustam e atraem. O poder seduz, quem tem e quem deseja ter.

Políticos, empresários, atletas, profissionais liberais que almejam mais da vida, seja defender uma causa, vender alguma ideia, serviço ou produto, são desafiados diariamente a como usar a influência de quem tem poder a seu favor. A história comprova que quem conseguiu identificar o "turning point" moveu "multidões de apáticos" para as ruas, e trincheiras nos campos de batalhas.

O stakeholder mapping é uma ferramenta extremamente oportuna, simples e objetiva. Surpreende por sua alta capacidade de mapear quem tem poder de influência e interesse para atingir o objetivo estratégico. Para facilitar a sua compreensão, vamos simplificar o conceito de stakeholders como: toda e qualquer pessoa que possa interferir — positiva ou negativamente — no sucesso daquilo que você quer que aconteça. Logo, dependendo do contexto, podemos estar falando de: eleitores, conselheiros de administração, diretores, associados de uma cooperativa, entidade, ou de um clube, representantes, canais de venda, clientes, consumidores, concorrentes, investidores, fornecedores etc. Em período eleitoral, ganha votos quem consegue despertar interesse em quem influencia mais pessoas a votar. A capacidade de uma indústria em aumentar suas vendas junto a um determinado revendedor pode ser resolvida através da atuação do principal ponto de interesse do varejista: aumentar o fluxo qualificado nas lojas. Esse é um dado de realidade: saber quais os botões que devem ser acionados para gerar sell in, bem como tracionar o sell out.

O stakeholders mapping possibilita analisar qualquer situação a partir de dois eixos: poder de influência e interesse. A ferramenta tem dos eixos: 1. Poder de influência; 2. Nível de interesse. O que define quatro quadrantes, onde você consegue visualizar e endereçar os diferentes stakeholders:

1. Promotores — alto poder de influência e alto interesse. Mantenha-se o mais próximo possível.

2. Latentes — alto poder de influência e baixo interesse. Mesmo sendo pouco envolvidos, evite qualquer desgaste.

3. Apáticos — baixo poder de influência e baixo interesse. Monitore constantemente, ao se mover para outros quadrantes, podem virar futuros problemas e/ou oportunidades.

4. Defensores — alto interesse e baixo poder de influência. Mantenha informados, porque na ansiedade de fazer acontecer podem atrapalhar.

A inteligência da estratégia está em manter envolvidos os promotores, conquistar a seu favor os latentes, neutralizar os apáticos, e acalmar os defensores. A consciência sobre o tabuleiro é decisiva. Vale a máxima: quem está perto, está forte. Quem está longe, está fraco.