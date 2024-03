Acelere a inovação

A corrida armamentista promoveu a evolução da bomba atômica para termonuclear. A diferença fundamental entre ambas está relacionada ao processo de detonação:

1. A atômica tem na base a fissão nuclear;

2. A bomba de hidrogênio ou termonuclear se baseia na reação nuclear de fusão não controlada, quando dois núcleos menores se unem e originam um núcleo maior e mais pesado, liberando uma quantidade colossal de energia.

O poder explosivo de uma bomba atômica é medido em mil toneladas de trinitrotolueno (TNT), enquanto as explosões de bombas termonucleares são medidas em megatoneladas, ou o equivalente a uma detonação de um milhão de toneladas de TNT.

Independentemente do que move os seres humanos, seja o poder ou o medo, a evolução sempre é consequência de curiosidade, inquietude e acúmulo de conhecimento. Propositadamente, utilizo a metáfora das bombas de fissão e fusão nuclear para ajudar a visualizar o quanto a potência de um novo modelo de negócios pode impactar significativamente o mercado e o faturamento de uma empresa. Minha única certeza: é proibido parar de inovar, simples e direto; o destino de quem segue fazendo o mesmo é a morte do negócio. Os resultados, números, comprovam que a diferenciação entre as empresas de varejo dos segmentos de eletrodomésticos, móveis, moda e farma está cada dia menor. Isso torna o crescimento e a venda por metro quadrado menos significativa, levando à necessidade de disputar clientes no oceano vermelho. Apenas aumentar pontos de vendas, sem carregar uma nova proposta de valor, já não é mais tão TNT quanto foi no passado. A receita de flagships (lojas conceito), marcas próprias e serviços já não surpreendem como antes. Você aumenta custos e não recebe na mesma proporção faturamento. Há algum tempo, reitero e reforço: na era da abundância, a escassez será de clientes.

O desafio imposto a todos os CEOs está em como reconstruir as fronteiras do mercado e mudar seu discurso definindo onde estão as oportunidades. O foco errado é aquele que parte de como derrotar seus concorrentes, porque acaba cegando a todos que estão ao seu lado, reduzindo drasticamente as oportunidades inexploradas. Experimente começar buscando identificar os contornos de uma demanda nova que sua organização poderá provocar. O caminho é adotar um jeito diferente de pensar e oferecer aos não clientes, bem como aos compradores atuais, um salto de valor. O segundo passo é aceitar que se você busca respostas diferentes, precisa fazer perguntas diferentes e ouvir pessoas diferentes. Ouse fazer perguntas que forcem as pessoas a pensarem de maneiras novas e inovadoras, com certeza se surpreenderá ao receber ideias que constroem "novos mercados".

O impacto que os atacarejos promoveram foi tão TNT que possibilitou muitas redes de supermercados a realizarem saltos enormes no ranking em poucos anos, se aproximando e superando os tradicionais líderes do setor. O seu negócio não deveria ter também algo nesse sentido? Por que não? Os atacarejos são serial killers, vieram para ficar e estão promovendo um novo comportamento de consumo. Não se muda sem impactar. Acredite.