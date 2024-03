A força do Produto RS

O Rio Grande do Sul possui um dos mais completos complexos industriais da América do Sul, que entrega diversificação, qualidade, inovação, design e robustez. Em boa parte, esses atributos são resultado do conhecimento, comprometimento e inspiração dos nossos colonizadores. Como marca institucional o Rio Grande do Sul pode fortalecer ou fragilizar a percepção de valor dos produtos feitos aqui.

No dia 12 de março, o Sistema Fiergs, lançou o Movimento Produto RS, um dos mais importantes movimentos de branding da história da nossa indústria. O sucesso dessa iniciativa está diretamente vinculado ao comportamento de dois grupos:

1. Grupo A — Industriais e industriários do RS

É fundamental que os empresários e seus colaboradores, ultrapassarem todas as fronteiras do conhecimento. Ousar. Indo além, fazendo mais, melhor, e mais rápido. O mantra da inovação precisa inundar todas as áreas do desenvolvimento de produtos, à distribuição, vendas e por aí vai. Sempre perseguindo impactar positivamente a produtividade e a competitividade.

2. Grupo B — Sistema Fiergs

Cabe as lideranças da Fiergs atuarem enquanto agentes de motivação, estruturação e coordenação, fazendo acontecer o que deve acontecer junto aos principais agentes da cadeia de valor, incentivando permanentemente:

a. desenvolvimento de novos produtos e ferramentas (inovação);

b. comercialização (alianças junto aos canais de distribuição);

c. consumo - Produto RS desejo nacional.

O Sistema Fiergs realizou uma grande pesquisa junto aos principais sindicatos industriais do estado, quando constatou que a ausência de reputação da "origem RS", mais que uma necessidade, representa uma oportunidade estratégica de virada para todos os segmentos industriais. A força da origem tem exemplos clássicos na qualidade e robustez nos automóveis alemães; em termos de tecnologia, Tesla, Apple e Meta são provas vivas que nos EUA se produz inovação de ponta; na mesma linha podemos falar sobre a Itália em relação à supremacia do design, moda, arte etc.

O produto do RS não fica atrás, em termos de valor, aos demais produzidos em outras regiões de excelência do Brasil. O que nos falta é reconhecimento, reforço de reputação e incentivo à comercialização: seja para quem revende, seja para quem consome.

O aumento de vendas do Produto RS afetará positivamente a economia gaúcha, uma vez que tudo está conectado: maior produção = impostos = maior desenvolvimento = empregos = maior distribuição de renda = desenvolvimento econômico/cultural/social.

A metodologia SUN b|b foi utilizada pelo Sistema Fiergs para o desenvolvimento do plano estratégico que visa penetrar e ocupar o território nacional, enquadrando o Produto RS a partir de três atributos competitivos: classe mundial (padrão de qualidade), inovação e tradição. A Fiergs cumpre seu papel, define uma nova "janela de oportunidades" para milhares de indústrias, oportunizando emprego e desenvolvimento a milhões de gaúchos. O apoio dos Governos do Estado e Federal, em termos de novos modais de transporte, será decisivo para incrementar a competitividade da indústria gaúcha. O sucesso é um esforço coletivo, o Produto RS já nasce com visão e foco, cabe a cada um fazer a sua parte.