O inevitável balanço

Dezembro é sempre um mês de alta tensão, marcado por reflexões, celebrações e recomeços. Na cabeça de cada um, muitos planos, sonhos e projetos. Todo ano nesta época, assim como todos vocês, faço um balanço do que efetivamente fez a diferença, daquilo tudo que escutei, aprendi e li. Abaixo, minhas constatações:

1. Trabalhe no seu ponto forte

Muitas vezes somos tentados a querer atuar naquilo que é novo, inovador, com o receio de sermos identificados como "antigos". Ninguém gosta de ser carta fora do baralho. Chego ao final deste ano com a certeza de que o melhor ponto de partida está sempre onde você domina o conhecimento. Esse é o seu ponto de potência, luz, motivo que levará você a capturar mais valor. Mesclar o "novo saber" com o seu ponto forte é a base para construir a sua nova posição. O poder emana do especialista, isso é fato: a época dos generalistas passou.

2. Não se acomode

A opinião dos outros não significa nada, a não ser para eles. Não perca tempo tentando convencer quem não valoriza e reconhece o seu talento. Rompa padrões, ouse fazer o salto. Não aceite as regras. Ser um "rebelde do bem" é ótimo. Antecipar o amanhã é uma boa aposta. A ferida que dói hoje doerá muito mais ainda no futuro, por isso procure sentir ao máximo as dores. Observe as pessoas que você quer conquistar para o seu negócio. Aprenda a ler suas necessidades, a escutar seus anseios mais profundos. O bônus desse esforço é construir um negócio que vai criar dependência nas pessoas, isso é o melhor presente que 2024 pode lhe oferecer. Nunca esqueça: quem compra solução não olha preço, e sim valor. Quem compra produtos compara e faz shopping de preços. Acredite, o oceano só é azul para quem reinventa os padrões. Ataque o seu próprio negócio, só assim você evitará que seus concorrentes carreguem os seus clientes.

3. Promova a gentileza e o silêncio

A vida nunca acontece dentro das nossas expectativas, por isso temos que ter cuidado ao formular expectativas muito elevadas. A gentileza deve prevalecer em momentos de frustração, afinal, quem prometeu para você que tudo daria certo? O silêncio é a base para poder se aproximar das pessoas, e ao mesmo tempo se conectar com a sua própria essência. Escolha alguns momentos para meditar, faz bem para tudo e a sua saúde agradecerá. Mente e corpo precisam relaxar.

4. Não economize na construção de network

Todo encontro se traduz em uma oportunidade se você estiver aberto para escutar e buscar colaborar. Os tibetanos afirmam que amar é fazer as outras pessoas felizes. Não economize amor, essa é a única razão de seguirmos nesta vida. Distribuir amor é compartilhar energia e riqueza.

5. Esteja aberto ao novo

Eleja como uma das suas prioridades, afinal, quando não houver tempo para o aprender, estaremos frente à nossa própria morte.

6. Ação social e caridade

Fazer uma ação social promove a transformação, ou seja, constrói de alguma forma um mundo melhor. Já a caridade apenas ajuda. Foque na transformação, priorizar o bem é um ato de larga repercussão.

Agora, pegue uma folha e coloque o que você aprendeu neste ano de 2023. Isso ajudará muito mais do que você possa imaginar.