Susan McPherson, uma das mais influentes "serial connectors" americanas, conseguiu em poucos meses transformar seu livro, A arte perdida das conexões, no número um da wishlist dos principais empresários e CEOs do mundo. Através de uma linguagem simples e acessível, ela traduz o segredo de como construir conexões com alto significado. Sabemos que em uma sociedade desatenta, a superficialidade impera. Susan nos faz reconhecer a importância de construir conexões repletas de significado como uma base fundamental para atingir o estágio do "marketing dos negócios em rede".

O marketing só tem um único objetivo: conquistar e manter clientes. A expressão "marketing dos negócios em rede" une vendas e marketing, sempre considerando um grupo de clientes. Ao final do livro, conclui que se você quer conquistar uma nação, primeiro seja a marca preferida em uma região, cidade, ou até mesmo do bairro. Essa super profissional definiu uma metodologia para construir comunidades de consumidores. Não espere algo genial, mas sim um atalho poderoso para vender mais nos pontos onde você já está atuando. Susan ao longo de todo o livro reforça três aspectos:

1.Reúna pessoas

Não espere ser convidado, convide. Seja o anfitrião, somente dessa forma aumentará seu network. Comece identificando pessoas-alvo e busque identificar uma dor comum a todas. Quando você encontra uma causa-força, suas chances de transformar cinzas em fogo alto são muito maiores.

2.Pergunte

Como posso ajudar você? Seu negócio? Sua vida? Essa é a chave que abre as portas. Muitas empresas realizam eventos e oferecem algum tipo de comes & bebes, em troca de uma exposição chata e cansativa do quanto o que têm para oferecer é maravilhoso. Isso é um erro terrível. O LinkedIn, apesar de todo seu sucesso enquanto rede social, é o maior exemplo de pessoas querendo vender o seu peixe através da conexão, sem ao menos considerar o real problema do outro. A partir daí você consegue o caminho para resolver duas questões:

a. Encontrar uma solução que resolva de verdade o problema da rede (comunidade);

b. Despertar a gratidão e consequente oportunidade dos participantes da rede comprarem o seu produto.

3.Faça

Não poupe energia. Relacionamentos significativos são construídos a partir da verdade e vontade de colaborar. O ponto de partida é agir com velocidade e assertividade, visando distribuir a riqueza. Em outras palavras: chegar a uma solução que atenda às necessidades do grupo.

Júlio Ribeiro, brilhante publicitário e estrategista de negócios, já afirmava que se você souber o que é valor para o negócio do prospect e encontrar uma forma de colaborar, automaticamente passará a dispor do caminho para transformá-lo em cliente.

Não tente vender o seu peixe, primeiro escute. O silêncio nos possibilita escutar as dores não reveladas. Considere que nenhuma grande conexão acontece sem que primeiro seja conquistada a confiança.