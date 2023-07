Mar Azul no Oceano Vermelho

Por definição, um oceano sempre está cercado por continentes. Volumes gigantescos de água, ondas enormes, profundidades incomparavelmente maiores que a de qualquer mar. No entanto, não é à toa a expressão "um mar de oportunidades". Os mares, justamente por serem menores, oferecem vantagens em relação aos oceanos. Mas o que isso tem a ver com o seu momento competitivo de mercado, enfim, com a luta diária de manter o seu negócio saudável? Quem respondeu tudo, acertou em cheio.

Para vender mais volume, mais rápido e precificar acima da média, você deve fugir da tentação dos "oceanos de clientes", e buscar com todas as forças navegar nas subcategorias ou novas categorias, enfim, nos potentes "mares azuis". A abundância da oferta é nitroglicerina pura para qualquer setor ou segmento, principalmente quando a tendência é aumentar ainda mais a escassez de clientes.

Os oceanos vermelhos são estimulados, criados e alimentados pelas próprias empresas, quando escolhem ser operações espelho de seus concorrentes. A busca pela exponencialidade deve ser revisitada com cautela. A ganância desmedida em algum momento é atropelada pela inesperada ausência de clientes. A comoditização nunca foi produzida pelo consumidor, e sim por quem produz: seja uma indústria, varejo, instituição financeira, rede de postos de combustível, cooperativa ou prestador de serviços. Na matemática aprendemos que existem verdades axiomáticas, são a base sobre a qual todos os argumentos e raciocínios lógicos são construídos.

Agora, vem comigo e me ajuda a fechar essa conta: você vende produtos e serviços por preço baixo; oferece prazo longo, sem juros; e entrega qualidade. No final do dia você faz prejuízo ou lucro?

Não adianta lutar para manter um modelo de negócios insustentável.

A saída é enquadrar seu negócio para atuar nos mares azuis. Mas, como se faz isso? O primeiro passo é entender que nem todas as pessoas estão buscando a mesma coisa; em segundo lugar, ter a capacidade de autolimitar seus entregáveis somente àquilo que gera muito impacto na vida de quem você almeja como cliente ou consumidor. Simples, mas não é fácil realizar manobras tão radicais. A coragem é elemento essencial. Apenas dessa forma você conseguirá deixar de ser uma "marca sombra", e atuar com a intensidade de uma "marca luz".

Marcas com luz ofuscam a concorrência, ao mesmo tempo que apaixonam as pessoas. Você pode escolher o que deseja para o seu futuro: ser mais uma marca opaca vendendo produtos, ou ser uma marca luz encantando a vida das pessoas.

Ninguém faz nada de sensacional se não desafiar o status quo. As marcas que têm alma, luz, são seres vivos que naturalmente ocupam um espaço enorme nas nossas vidas. Todas as marcas luz navegam em mares azuis, e, por sua vez, são compostas dentro da lógica do "menos é mais". É hora de cortar excessos em todos os sentidos. Não basta satisfazer, tem que impactar.

Marcas destinos são "marcas com alma", tudo nelas se traduz em energia. Transitar em um mar azul sempre será mais rentável do que disputar em um enorme oceano vermelho.