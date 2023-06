Coragem para surpreender

A imaginação é a mola propulsora da inovação, já o conhecimento é o combustível que transforma coisas iguais em desiguais. Recomeçar não faz bem para o comandante vencedor; no entanto, quando os diferenciais do seu negócio não são mais perceptíveis, é fundamental refletir: aonde estamos falhando?

Apesar dos números (ainda) seguirem bem, agradando acionistas e conselheiros, o CEO sabe que terá que alterar a rota. Não existe mudança sem movimento. O mercado é frio como um samurai. Se não mudar: você quebra. As pesquisas atestam que, aos olhos dos consumidores, apesar de todo discurso tech, tudo está ficando muito parecido, seja no ambiente físico, seja no digital. Estamos encontrando nossas fronteiras, precisamos ter a humildade de buscar o apoio de novas cabeças. O temor de discordar leva ao silêncio e à submissão. Quem ousaria dizer em alto e bom tom que é necessário mudar? A tendência no Império Romano sempre foi de desconsiderar a força dos bárbaros, a história ensina. Pena que, para muitos, o passado não serve para nada.

Todos almejam permanecer no topo, mas quando um concorrente gruda em você a ponto do seu ponto de vendas estar parede com parede com o dele, é sinal de que um dos dois vai começar a sangrar. É uma declaração evidente de guerra cruel, aberta, na qual dois gigantes perderão muito dinheiro e energia.

Venho insistindo ao longo dos meses que a maior crise é a de escassez de clientes, face a uma oferta desenfreada.

Os consumidores outrora fiéis, em boa parte, se transformarão em "oportunistas". Há de se considerar no radar a existência de um terceiro player, o qual opera como um sniper. Silenciosamente, vem crescendo seu ticket médio. Isso sem falar de novos entrantes oferecendo soluções mais completas.

À medida que surgem essas novas dores, junto vem oportunidades. Cabe ao CEO se propor a revisitar seus conceitos, e revisitar quem anda ao seu lado. A questão toda está na energia e na capacidade de se renovar, se reapresentar aos atuais clientes a partir de uma nova proposta de valor, que vá além da que já existe. A estratégia de comunicação da marca não pode ficar restrita a frases de efeito, é necessário buscar novas verdades. Um bom começo é identificar o quanto sua marca é capaz de gerar endosso, conceito e espaço para a reestruturação de um novo Portfólio Estratégico de Marcas, atrativo e rentável.

Para muitos esse é um tema árido, complexo e de difícil assimilação.

As estratégias de portfólio de marcas promovem a estrutura e a disciplina necessárias para o desenvolvimento de uma estratégia empresarial bem-sucedida. Considere que sua marca corporativa pode ter se deteriorado, perdendo vitalidade, na medida em que foi estendida para tantos produtos e serviços de diferentes categorias. O importante é fortalecer a marca master, e, para tanto, isso passa por um profundo resgate de equilíbrio.

Marcas ou submarcas novas de sucesso têm na alta diferenciação sua principal locomotiva. Abra mão de preconceitos, resgate antigas e consistentes alianças, acredite em quem ajudou você de verdade. Sua principal arma é a coragem de surpreender todos com suas novas atitudes.