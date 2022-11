Sensibilidade, coragem e significado

O reconhecimento não nasce apenas da visibilidade. Aprendi que a força de uma marca surge a partir de uma história (storytelling) que carrega uma verdade maior. O essencial, quando trazido à luz, se torna um diferencial. Construir significado exige sensibilidade e coragem. Somos ensinados a atuar dentro do modo "politicamente correto". Isso nos desencoraja a agir de acordo com o que sentimos e acreditamos. Conclusão: pelo medo de não sermos aceitos optamos pela apatia silenciosa. Ninguém faz nada excepcional se não for ousado. Inspiradoras, apoiadoras, marcas significativas empoderam e orgulham colaboradores, na mesma proporção que seduzem e atraem multidões.

O segredo passa por encontrar a resposta àquilo que transforma (para melhor) a realidade das pessoas. O significado é o que transforma coisas iguais em desiguais. Uma marca de uma universidade pode significar "novas possibilidades", enquanto outra é apenas uma IES. O mesmo se aplica para redes de varejo de moda, alimentar, material de construção, revendas de veículos, postos de combustíveis e até mesmo incorporadoras. Admiro a coragem dos líderes que não aceitam percorrer as trilhas da conformidade, ao contrário, dotados de destemor agem na contramão. "Seguir os concorrentes nunca foi uma boa ideia", segundo Jeff Bezos.

Ninguém tem paciência para marcas e pessoas que não dizem nada a não ser o nome e o que fazem. O não fazer algo que mexa com o outro promove o desinteresse. Em recente artigo publicado no The New York Times sobre o "fast furniture" (móveis baratos com design moderno), me chamou atenção o quanto marcas de produtos sem uma história acabam sendo colocadas no lixo. A ponto de hoje esse descarte ter se transformado, em função de materiais não biodegradáveis, em uma séria questão ecológica nos EUA.

Erraram o alvo, ao não construir uma percepção pertinente à forma como a categoria "móveis" deve ser reconhecida. Isso me fez constatar que nem tudo pode ser tão "fast", objetivo, frio e racional. É como você se relacionar apenas em função do seu interesse, e jamais enxergar o que é importante para o outro. Quando uma marca esquece de expressar o essencial, acaba desaparecendo do radar do mercado. Agora, vem comigo e me responde: você conhece alguém que deseja ardentemente uma sopa fria?

Todas as marcas que se tornaram destino têm um ponto em comum: são quentes, despertam sentimentos. Fazendo isso, constroem novos territórios, onde conseguem ser um "alguém único". O pessoal do "fast furniture" esqueceu que móveis baratos não resistem ao dia a dia: decepcionam.

"Você sempre bem" é tudo que queremos, ou você duvida disso? Queremos o melhor, sempre: para nós e para quem amamos. Após 30 anos trabalhando para a marca Panvel, posso assegurar que um conceito forte constrói uma marca destino. Não foi diferente com o Sicredi. "Quem coopera cresce" vai na raiz do empreendedorismo: onde a importância de crescer encontra na cooperação um caminho acessível e inclusivo. O que vale é aquilo que mexe com a vida, tocando a mente e o coração das pessoas. Para isso, não pode faltar sensibilidade, coragem e significado.