A simplicidade e a intenção

Havia um silêncio sepulcral na sala. A pergunta ainda ecoava nas paredes, ninguém se atrevera a responder.

A resposta era muito simples: Valor é tudo aquilo que é importante para alguém.

Quando terminei de falar, rapidamente alguém replicou perguntando: "Então, proposta de valor nada mais é que propor algo que seja importante para alguém?".

Com um breve aceno de cabeça, dei a entender que era por ali a trilha da atratividade de uma marca (negócio). Pense uma sala com mais de 50 pessoas, lá do fundo, uma mulher provocou: "Se as pessoas são diferentes, a mesma proposta não serve para todos, ou serve?".

Assim, começamos mais um debate sobre construção de marcas. Uma proposta de valor adequada, pertinente e capaz de ser entregue pela organização é um dos maiores motores de sucesso que uma empresa pode ter. Toda proposta de valor carrega uma intenção. Se puder optar: escolha a mais simples. Os melhores estrategistas focam seus projetos em apenas três objetivos: vender mais volume; em menos tempo; por um preço maior que a média do mercado. A resposta é sempre a mesma: decifre o que significa valor para o seu público-alvo.

A solução da complexidade de qualquer coisa é sempre algo brutalmente simples, depois que alguém descobre o "como fazer".

Uma das questões mais óbvias é que sopa fria, ninguém gosta. Comece esquentando a relação da sua marca, entrando na vida das pessoas com um único objetivo: fazer com que vivam alguma experiência que as liberte da pressão.

A verdade é que nossa vida é pobre, e não estou falando de poder aquisitivo, e sim de nos permitirmos ir além do politicamente esperado. Os momentos marcantes da vida, em boa parte, são os que você conseguiu ser, viver, enfim, experimentar a sua melhor versão.

O storydoing da sua marca começa quando você se dá conta que o "job to be done" não pode ser algo frio. Sim, tem que esquentar a sopa… Somos imperfeitos, em algum momento vamos falhar, mas isso não deve nos travar. O que vai salvar a "lavoura" nos momentos de vulnerabilidade (atendimento que deixa a desejar; falta de produtos; atraso na entrega) será a força dos vínculos já estabelecidos entre a sua marca e as pessoas.

Insistimos em sermos racionais quando se trata de negócios, mas esquecemos que as pessoas estão apenas na vida: vivendo da melhor forma que conseguem.

Relaxe, se permita errar, desde que todos saibam da sua intenção de colaborar. Uma coisa é certa: se você não estiver bem, não vai conseguir fazer algo marcante. Responda: você sabe o que tem valor na sua vida? Não sei você, mas eu, muitas vezes, me sinto em um turbilhão tão grande que me descubro muito mais reagindo do que agindo a favor de algo que de fato tenha valor para a minha vida.

Afinal, o que move você? Vale parar de correr tanto e encontrar a resposta. A simplicidade é o melhor caminho para expressar sua intenção.