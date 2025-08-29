Porto Alegre,

Vida Social

Publicada em 29 de Agosto de 2025 às 00:40

Agenda

Jornal do Comércio
 Sábado, às 14h30min, lançamento de Bergamota, novo livro infantojuvenill da canoense Taís Fagundes, que aborda as enchentes de 2024. Evento gratuito na Livraria Taverna (Andradas, 736).  No sábado, às 20h, Mostra Urgente de Artes Cênicas apresenta a peça Meretrizes na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). Ingressos na hora a partir de R$ 30,00.  No sábado, 14h, a Galeria Duque (Duque de Caxias, 649) recebe exposição Chão.Parede. Arte, com obras de artistas como Di Cavalcanti, Pablo Picasso e Tarsila do Amaral. Entrada franca.  Também no sábado, às 20h, o espetáculo Nem Que Eu Surte no Plantão, de Diego Besou, estará no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. No domingo, 20h, é a vez do Salão de Atos da Pucrs (Avenida Ipiranga, 6.681). Ingressos em canessoproducoes.com.br.
