Sábado, às 14h30min, lançamento de Bergamota, novo livro infantojuvenill da canoense Taís Fagundes, que aborda as enchentes de 2024. Evento gratuito na Livraria Taverna (Andradas, 736).
No sábado, às 20h, Mostra Urgente de Artes Cênicas apresenta a peça Meretrizes na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). Ingressos na hora a partir de R$ 30,00.
No sábado, 14h, a Galeria Duque (Duque de Caxias, 649) recebe exposição Chão.Parede. Arte, com obras de artistas como Di Cavalcanti, Pablo Picasso e Tarsila do Amaral. Entrada franca.
Também no sábado, às 20h, o espetáculo Nem Que Eu Surte no Plantão, de Diego Besou, estará no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. No domingo, 20h, é a vez do Salão de Atos da Pucrs (Avenida Ipiranga, 6.681). Ingressos em canessoproducoes.com.br.
Sábado, às 14h, abre a primeira exposição individual de Tarik Kiswanson. Na Fundação Iberê (Av. Beira-Rio, 2.000). Entrada franca.
No domingo, às 16h, a peça A Menina dos Olhos D'Água encerra a Mostra Urgente de Artes Cênicas na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). R$ 30,00 na hora.
Sexta-feira, às 18h, a Galeria Virgílio Calegari da CCMQ (Andradas, 736), inaugura o projeto visual mães são artistas são filhas são, de Viviane Gueller. Livre.
No sábado e domingo, a partir das 12h, Shopping do Vale (Flores da Cunha, 4.001 - Cachoeirinha), recebe o festival gastronômico e cultural Rock In Trucks. Livre.
ParkShopping Canoas (Farroupilha, 4.545 - Canoas) inaugura nova área de lazer. Sábado, das 14h às 17h, com apresentação circense e show de Beatles no Acordeon. Entrada gratuita.
Sábado, às 9h, a Fundação Vera Chaves Barcellos (Tapir Rocha, 8480 - Viamão) realiza manhã de formação sobre mostra Marlies Ritter - Pensar com as Mãos, junto do lançamento de material educativo da exposição. Livre.
Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe o Espetáculo George & Ira Gershwin, sexta-feira, 21h, R$ 80,00. No sábado, pré-lançamento de Milonga Oscura, de Fernando Peters, 21h, R$ 50,00.
Sexta-feira, às 21h, o Grezz (Almirante Barroso, 328) recebe o JazzGig num tributo a Miles Davis e John Coltrane. R$ 25,00 a R$ 50,00 via Sympla.