 Neste domingo, a cantora Maeve apresenta um show acústico no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), às 20h. O repertório combina músicas autorais com clássicos revisitados. R$ 40,00 no local.

 O espetáculo Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei celebra 25 anos em cartaz, no sábado, às 21h, em uma apresentação especial no Teatro Feevale (Campus II, Novo Hamburgo). Ingressos a partir de R$ 40,00 no site Blueticket.

 No sábado a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se apresenta às 17h, no Complexo Cultural da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Concerto regido pelo maestro Antônio Carlos Borges-Cunha. De R$ 10,00 a R$ 50,00, via Sympla.

 No domingo, às 19h, a Orquestra de Câmara da Ulbra traz o Festival Vivaldi. Sob regência de Tiago Flores, serão executadas sete obras do compositor italiano na Associação Leopoldina Juvenil (Marquês do Herval, 280). Entrada franca.

 Também no domingo, acontece a edição especial de Dia dos Pais do Samba do Quintana. O evento é gratuito e acontece das 16h às 20h, na Travessa Rua do Cataventos da CCMQ (Andradas, 736).

 Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe show do Inquarteto, na sexta-feira, às 21h, com ingressos a R$ 60,00. No sábado, acontece a Feijoada & Choro, às 12h, com ingressos a R$ 75,00. E à noite show do trio Beatles em Concerto, às 21h. R$ 60,00 no local.

 Sábado, às 21h, São Leopoldo será palco de uma noite de celebração ao rock gaúcho. A banda Jogo Sujo sobe ao palco do Rocket Club (Saldanha da Gama, 658). R$ 20,00.

 A banda Riffmaker apresenta show de clássicos do rock, com bloco especial dedicado a Ozzy Osbourne, no Divina Comédia (República, 649). Sábado, às 21h com ingressos a partir de R$ 34,00 no local.

 Marcos Delfino traz MPB contemporânea em proposta intimista no show Vertigem. Sábado, 18h, no Teatro dos Vampiros (Fernando Machado, 513). R$ 50,00 via Sympla.

 A banda de rock/ska Skaçulinhas faz lançamento do EP Os Caçulinhas d'Outrora, neste sábado, 19h, no Ecoa Espaço Coletivo das Artes, em Garibaldi. Pocket show com participações especiais e bate-papo com o público. Gratuito.