 Teatro da Pucrs (Ipiranga, 6.681) recebe o 1º Festival POA Autoral, com Batuca na Bituca, Clarissa Ferreira, Elias Barboza, Léo Monassa, Pedro Cassel e Síganus. Domingo, 16h às 21h, gratuito com retirada de ingressos pelo Sympla.

 Stephanie Lii apresenta show Hello Adele Tribute no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) na sexta-feira, às 21h. A partir de

R$ 110,00 no Sympla.

 Peça teatral Ay Mi Amor chega ao Sesc Canoas (av. Guilherme Scheill, 5.340 - Canoas) às 15h de sexta-feira. A partir de R$ 15,00 no site do Sesc/RS.

 Sábado Underground reúne shows das bandas de rock Infervo, Os Aciderais, A Ordem Inversa e Punkrockers no Musicbox Estúdio (Av. Benjamin Constant, 1.512). Por R$ 15,00 no pix 417.142.020-20.

 Festival Sul Universal tem encerramento na Casa do Tambor (rua São Leopoldo, 243 - Pelotas, RS) com shows de Paulinho Cardoso Quarteto e Carlos Badia, às 18h30min de sábado. Entrada franca.

 Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) promove nova edição da Feira Arreganho a partir das 13h de sábado, com atividades focadas na produção artística. Entrada é gratuita.

 Noite do tango com música e dança retorna ao restaurante Pobre Juan (av. Diário de Notícias, 300) na sexta-feira, às 20h. Reservas pelos telefones (51) 3500-2525 e (51) 98453-8908.

 Gui Cicarelli e Hard Blues Trio interpretam tributo a Stevie Ray Vaughan no Grezz (rua Almirante Barroso, 328), às 21h de sexta-feira. De R$ 25,00 a R$ 50,00 no Sympla.

 Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe no sábado, às 21h, apresentação de funk gaúcho do MC Jean Paul, no show A Noite do Presidente. Entre R$ 45,00 e R$ 500,00 no Sympla.

 Vitor Limma faz apresentações da turnê Coleção de Pagodes às 22h de sábado no O Meu Lugar (av. Victor Barreto, 3.722 - Canoas) e às 19h de domingo no Aluma Bar (rua Almirante Barroso, 290). Reservas pelos números (51) 99208-7555, para Canoas, e (51) 99431-5674 para Porto Alegre.

 Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) recebe shows de jazz do Inquarteto na sexta-feira, entre R$ 50,00 e R$ 60,00, e do Induo com Luizinho Santos & Bethy Krieger no sábado, entre R$ 36,00 e R$ 46,00. Espetáculos têm início às 21h. Reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

 Chaves: a exposição conta com a presença dos dubladores Cecília Lemes e Carlos Seidl para encontros no Shopping Praia de Belas (Praia de Belas, 1.181), às 10h30min e às 13h30min de sábado. Entrada gratuita.

 Orquestra Sinfônica de Carazinho homenageia mulheres compositoras em concerto gratuito no sábado, às 19h, na Paróquia da Matriz (rua Senhor dos Passos, 202).

 Hugo Sukman, Cláudio Jorge e Augusto Martins discutem a obra de Luiz Carlos da Vila no Obras Comentadas de sábado. Bate-papo é transmitido gratuitamente no canal do YouTube de Felipe Antunes, a partir das 17h.

 Projeto Gente Grande Também Brinca nas Praças, de Amanda Sena, estreia no domingo, às 15h, no Lago Tarumã (João Carlos Viale Dias - Viamão). Cultura popular, teatro de mamulengo, circo, música, dança e literatura. Entrada gratuita.