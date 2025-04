 Quinteto Casa da Música apresenta Concerto de Páscoa instrumental na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) às 11h de sábado, dentro da série Concertos Capitólio. A entrada é gratuita.

 Rock de Galpão realiza show da nova turnê Pachamama Soul às 21h de sexta-feira, no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Entre R$25,00 e R$50,00 no Sympla.

 Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) retoma festa literária BPE Cultura no sábado, das 12h às 18h. A programação gratuita inclui mostras artísticas e shows musicais.

 Cantor de pagode Ferrugem comemora 10 anos de carreira em apresentação no Pepsi on Stage (av. Severo Dullius, 1995), às 22h de sábado. A partir de R$ 105,00 no Sympla.

 Rafael Portugal faz show inédito de humor na sexta-feira, com sessões às 20h e às 22h no Park Shopping Canoas (av. Farroupilha, 4545 - Canoas). A partir de R$35,00 no Sympla.

 Projeto Sonoridades no CHC Santa Casa (av. Independência, 75) recebe Vagner Cunha e Orquestra FORMA no domingo, às 17h. O show tem entrada franca, com reserva de ingressos pelo Sympla.

 Maior tributo à banda pop Roxette do mundo, Roxette UK, sobe ao palco do Opinião no sábado, às 21h. De R$ 90,00 a R$ 170,00 no Sympla.

 Cantora Camila Lemos participa do Samba do Quintana a partir das 16h de sábado. Na Travessa dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), entrada franca.

 ASA Experience Women reúne mulheres empreendedoras para evento cultural no Food Hall do Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80) no sábado, das 11h às 21h. Feira de marcas femininas, talk show, espaços de conexão e shows de Gabi Nogueira e DJ Jade Primavera. Entrada gratuita.

 Museu da Ufrgs (av. Osvaldo Aranha, 277) inaugura mostra KYA - Tramas, Teias e Redes Guarani Mbya e Jurua no sábado, às 10h30min. Entrada franca.

 Noite do Tango no restaurante Pobre Juan (av. Diário de Notícias, 300) ocorre na sexta-feira, às 19h30min. Reservas pelos telefones (51) 3500-2525 e (51) 98453-8908.

 Festa Gudinaite ocupa Teatro Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) das 18h à meia-noite de sábado. Ingressos esgotados.

 Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900) sedia espetáculo teatral Croquette com Suco — um cabaré delícia, às 20h de sexta-feira e sábado, e às 19h de domingo. De R$ 30,00 e R$ 60,00 no NextIngresso.

 Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) recebe shows de Bethy Krieger & Luizinho Santos e Especial Clube da Esquina Instrumental na sexta-feira, por R$36,00, e das CRÊ TINAS, no sábado, por R$55,00. Espetáculos tem início às 21h, reservas pelo telefone (51) 99880-7689.

 Izmália faz show Especial Rita Lee às 21h de sábado, no Grezz (rua Almirante Barroso, 328). Entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no Sympla.

 Feira Timbaúva alia literatura, música, quadrinhos, oficinas, comércio e bate-papo na Casa das Artes Villa Mimosa (av. Guilherme Schell, 6.270 - Canoas). Sábado, a partir das 14h, acesso livre para todos os públicos.