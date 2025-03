 Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649) inaugura exposições coletivas Poéticas daqui e Poéticas plurais possíveis, às 16h30min de sábado. Entrada é franca.

 Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) recebe o evento Carne Nova na sexta-feira, às 19h, com as bandas Alopecia Androgina e Asterisma. Entre R$ 20,00 e R$ 40,00, no Sympla.

 Beto Jamaica e Compadre Washington fazem show comemorativo pelos 30 anos do grupo É o Tchan! na Banda da Saldanha (av. Padre Cacique, 1.355), às 20h de domingo. De R$ 50,00 a R$ 175,00 no NextIngresso.

 Caetana, primeira artista trans a gravar frevo no Brasil, se apresenta no Parque dos Macaquinhos (rua Dr. Montaury, s/nº - Caxias do Sul,), no sábado, às 16h. A entrada é gratuita.

 Intervenção artística ao vivo de Gervane de Paula acontece no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) até sexta-feira. No sábado, 11h, conversa gratuita entre o artista e o curador do mural, Paulo Henrique Silva.

 Centro de Escritores Lourencianos lança livro Desassossegos no Paraíso às 19h de sexta-feira, no Restaurante Casa da Fazenda (praia da Barrinha - São Lourenço do Sul).

 Grupo Ueba e Makki Produções realizam espetáculos teatrais O incrível caso do sumiço das letras (sábado) e A princesa engasgada (domingo) , ambos às 16h, no Centro Cultural Moinho da Cascata (rua Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul). Entrada franca.

 Memorial do Ministério Público (praça Mal. Deodoro, 110) inaugura no sábado projeto de caminhadas orientadas em conversa com pesquisador José Francisco Alves. Primeiro trajeto é gratuito e passa pela Biblioteca Pública do Estado e pela Praça da Alfândega. Saída às 10h, no Memorial. Inscrições pelo WhatsApp (51) 99731-7119.

 Café da Catedral (rua Dom Sebastião, s/nº) reúne arte, história e mistério em programação comemorativa que celebra aniversário de Porto Alegre. Shows musicais e exposições artísticas vão das 15h às 20h, de sexta-feira a domingo.

 Rodas de Conversa marcam o lançamento do projeto Ilê Asè Omidewá - A História de um Terreiro Assentado na Lomba do Pinheiro. Primeiro encontro, com o tema 'Encruzilhada', é no sábado, das 14h às 16h, no Ilê Asè Omidewá (Humberto Cadaval, 212, Lomba do Pinheiro). Entrada franca, com recomendação etária de 14 anos.