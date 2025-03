 Papas na Língua encerra turnê de 30 anos em Porto Alegre, às 22h de sexta-feira. No Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685),

R$ 95,00 no Sympla.

 Gravador Pub (rua Ernesto da Fontoura, 962) organiza festa de St. Patrick's Day neste domingo. Celebração tem início às 12h e conta com ingressos a R$ 50,00, mais 1kg de alimento não-perecível, no site da casa de shows.

 Artista Marina Baggio lança novo álbum Kissila em show na Casa Baka Arte e Cultura (Rua da República, 139). Show neste sábado, às 20h. R$ 45,00 no Sympla.

 Duo musical Fausto Prado e Caetano Silveira integram nova edição do projeto Obras Comentadas, discutindo o álbum Tantos e Diversos. Exibição online gratuita no canal do músico Felipe Antunes no YouTube.

 Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) recebe edição de março do Rock n' Bira no sábado, às 23h. Banda autoral Voluttá e tributos a System Of A Down, Pearl Jam, Foo Fighters e Pitty. R$ 119,00 (com open bar) no Sympla

 Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) promove baile infantil com entrada franca. A partir das 14h deste sábado, no 5º andar da CCMQ.

 Andrea Barrios e Caren Schultes Borges em bate-papo no Café Fermata29 (Santa Terezinha, 29) com o tema As personagens femininas de nossas vidas. Sábado, 16h30min, livre.

 Grupo Ueba e Cia Teatro Lumbra realizam espetáculos teatrais no Centro Cultural Moinho da Cascata (Henrique Riboldi, 69 - Caxias do Sul). Sessões neste sábado e domingo, às 17h.

 Circuito de Música Afro e Indígena Contemporânea encerra neste final de semana. Sábado, no Teatro Caxias do Sul (Moreira César, 2462 - Caxias do Sul) e domingo, no Teatro Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1.241 - Gravataí), sempre às 20h. Entrada franca.

 AC/DC All Stars Tribute, com a participação de Marcelus (Motorocker), toca clássicos da banda australiana. Domingo, 19h, no Opinião. A partir de R$ 50,00, no Sympla.