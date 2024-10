Clássico do terror em sessão especial

Jornal do Comércio

Neste sábado, às 20h, a Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta sessão especial de O Massacre da Serra Elétrica, obra-prima de Tobe Hooper lançada em 1974. No longa, cinco amigos viajam pelo interior do Texas para visitar o túmulo do avô de dois deles e passar alguns dias em um velho casarão. Nesse local isolado, são vítimas de uma família de psicopatas canibais. O valor do ingresso é R$ 16,00.