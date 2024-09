 O som pop do Overdriver Duo desembarca com nova turnê no Teatro Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) nesta sexta-feira, às 21h. R$ 72,00 no Uhuu.

 Festa Baila Comigo terá edição especial no sábado, às 19h, em homenagem aos irmãos Caetano e Bethânia. Evento será no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), R$ 80,00 no local.

 Júlio Sperb, Paula Sarmento Leite e James Zortéa discutem animação japonesa Your Name (Kimi no Na wa) no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), dentro do projeto Cine Anime. Sábado, 15h, R$ 19,80 no site do instituto.

 Contrabaixista Gili Lopes se apresenta no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) nesta sexta-feira, às 21h, com o show Jazz Meeting. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, de R$ 30,00 a R$ 90,00.

 Grupo Fat Bull comemora sete anos de história em evento gratuito de aniversário (Tapes, 503 - Novo Hamburgo), a partir das 14h. O evento promete tarde de música, gastronomia, diversão e cerveja artesanal Fat Bull.

 A exposição Convívio como beleza, de Ontxa e Yualu Mehinako, teve sua abertura reagendada para este sábado, às 17h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Entrada franca.

 Derico Sciotti, da banda do programa de Jô Soares, faz show no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) no sábado, às 21h. Flautista estará acompanhado do pianista Jeff Sabbag. No Sympla, R$ 40,00.

 Fanfarra Bate e Sopra terá apresentações nesta sexta-feira e sábado, às 19h, no Teatro Glênio Peres (av. Loureiro da Silva, 255). O show Transmutação Urbana integra a Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. A atividade é gratuita, mas a distribuição de senhas está encerrada.

 Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545) recebe exposição Paixão Sobre Rodas - Carros Icônicos do Cinema, em parceria com Veteran Car Club. Abertura para convidados sábado, às 18h30min; visitação a partir de domingo, no horário de funcionamento do shopping. Livre.

 Espetáculo Mesa Farta, do grupo Pretagô, está no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) no sábado (20h) e domingo (19h). Ingressos a partir de R$ 20,00, no Sympla.