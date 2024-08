 Hique Gomez e Simone Rasslan voltam ao palco do Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas) com espetáculo A SbØrnia Kontr'Atracka. Sábado, 18h, R$ 70,00, com opções de meia entrada, em www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais.

 Projeto Sarau Saia Rodada estreia com o show Nos braços da encantada, de Ubiratan Carlos Gomes e Banda, mais intervenções artísticas e gastronomia. Domingo, a partir das 18h, no Galpão Nativo Gasparino Rodrigues de Mello (Ismael Pereira, 363 - Cachoeira do Sul). R$ 35,00 no local.

 Sarau Livre retorna à Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) celebrando os 118 anos do poeta Quintana. Apresentações de Ana Lima, autógrafos de Ana dos Santos, Momento Slam e Lico Silveira cantando Nei Lisboa, entre outras atrações. Sábado, às 17h, gratuito.

 Camila e a Ponte traz repertório com arranjos jazz de clássicos nacionais e do exterior no Café Fon Fon (Vieira de Castro 22). Sexta-feira, 21h, R$ 55,00 no local.

 Terceira edição do Festival de Choro da Serra Gaúcha acontece entre 2 e 5 de agosto, em São Francisco de Paula. Destaque para a sambista e multi-instrumentista Nilze Carvalho, que se apresenta sábado. Programação completa no site do JC.

 Rancho Tabacaray (Av. Vicente Monteggia, 2.770) traz atrações musicais na sexta-feira (Andréa Cavalheiro, 20h), sábado (Pirisca Grecco, 20h) e domingo (Paysanos, 12h). Inclui gastronomia, com menu à la carte na brasa, assinada por Antônio Costaguta. Reservas em https://rancho-tabacaray.leadsfood.app/. Informações pelo telefone (51) 99864-1357.

 Lia Menna Barreto promove vernissage de sua exposição Fabricados na Ocre Galeria (Demétrio Ribeiro, 535). Sábado, das 11h às 14h, entrada franca. Visitação até 31 de agosto, de segunda a sexta (10h às 18h) e sábados (10h às 13h30min).