Identidades trocadas e muita confusão

Jornal do Comércio

Dirigida por Bruno Barreto (Flores Raras e Crô: O Filme), a comédia Férias Trocadas chega aos cinemas com Edmilson Filho (Cine Holliúdy) em papel duplo, interpretando dois homens que se chamam José Eduardo Santos e são absolutamente diferentes. José Eduardo, o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha numa rifa uma viagem com a mulher e a filha blogueira para Cartagena. Já José Eduardo, o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho tiktoker. A confusão começa quando, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé. Essa troca proporciona experiências que as duas famílias não estavam acostumadas, mas que acaba as unindo ainda mais.