Tensão e violência na fronteira polonesa

A fronteira entre a Polônia e a Bielorússia é marcada por uma floresta imensa e de onde vem muitos relatos sobre pessoas que cruzam por ali para chegar à Europa. É neste cenário em que se passa o longa Zona de Exclusão, de Agnieszka Holland, que acompanha os destinos de alguns personagens se cruzam no início dos anos 2020: uma família de refugiados sírios, um velho professor de inglês afegão, uma ativista recém-formada e um guarda de fronteira. Mas o momento também é de tensão política e todos ficam à mercê do governo autoritário da Polônia. A diretora, de 75 anos, optou por filmar em preto e branco para dar um tom documental ao filme - que ganhou o Prêmio Especial do Júri no Festival de Veneza 2023.