 Ospa e seu Coro Sinfônico abrem temporada 2024 da Série Igrejas com concerto Puccini 100, no Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres (Rua da República, 838). Domingo, 18h, livre.

 Cantor e gaitista norte-americano Keith Dunn traz sua experiência no blues ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328). Sexta-feira, 21h. De R$ 45,00 a R$ 70,00, no Sympla.

 Banda tributo Abba The Show comemora os 50 anos do grupo sueco. Domingo, 20h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A partir de R$ 150,00, no Sympla.

 Atelier Sinthetico (Travessa dos Venezianos, 15) recebe exposição Pontos de Vista, de André Tonding. Vernissage sábado, das 18h às 21h, mediante agendamento em (51) 99378-9595.

 Terceira edição do Sábado Underground, com as bandas de rock A Ordem Inversa, No Gracias, kein Montag e Bodji & Koteck Supergrupo. Sábado, a partir das 18h, no Music Box (Benjamin Constant, 1.512). R$ 10,00 antecipados com as bandas, R$ 15,00 no local.

 Diretora e roteirista argentina Lucrecia Martel participa de conversa neste domingo, 18h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). Mediação de Juliana Costa, Fatimarlei Lunardelli e Leo Garcia. Ingressos pelo Sympla.

 Fundação Pão dos Pobres (Rua da República, 801) promove no sábado, 10h, visita mediada sobre o legado do arquiteto José Lutzenberger. Presença de Lucas Volpatto, responsável pelo restauro do prédio. Gratuito, com inscrição prévia via link na bio do perfil @casadamamoriaunimedrs no Instagram.

 Músicos Paulinho Parada e Amilton Garcia em nova edição dos Encontros de Samba e Choro no Terreiro Bar Ancestral (Luiz Afonso, 247). Sábado, 20h, entrada franca, com confirmação pelo Sympla.

 Festival de música eletrônica Levels Sunset tem 10ª edição, com DJs Gerd Janson, Ivory, Biesmans, Diogo Accioly e Lapax. Sábado, a partir das 15h, na Marina Navegantes São João (Engenheiro Régis Bitencourt, 1.101). Entre R$ 109,00 e R$ 520,00 na plataforma online ElevenTickets.

 Espetáculo Delicadeza Afiada reúne temas autorais do multiartista Lutiano Nascimento. Sexta-feira, 19h, no Teatro Olga Reverbel (Pça. Marechal Deodoro, s/n), R$ 50,00 no site do Theatro São Pedro.