 Referência no conhecimento sobre a mente humana, Augusto Cury realiza treinamento sobre o fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. Sábado, 9h30min, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A partir de R$ 120,00, no Sympla.

 Quinteto HausMusik apresenta obras de Vivaldi, J.S. Bach, Mozart e Corelli na série Concertos Capitólio. Sábado, 11h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085). Entrada franca.

 Expoente do heavy metal brasileiro, o Angra volta ao Opinião (José do Patrocínio, 834), com a turnê de Cycles of Pain. Participação especial de Jeff Scott Soto. Sexta-feira, 22h, a partir de R$ 85,00 no Sympla.

 Exposição Croma, com pinturas de Marcelo Zanini, tem vernissage neste sábado, das 11h às 13h, no Espaço Cultural Correios (7 de Setembro, 1.020). Livre.

 Roda de samba no Quilombo do Areal (Avenida Luiz Guaranha, 2), no bairro Menino Deus, marca o lançamento de O Barqueiro, de Nilson Tòkunbò, nas plataformas digitais. Sábado, 16h, entrada franca.

 Atração infantil Bita e os Animais - O espetáculo tem sessões sábado e domingo, às 15h, no Theatro São Pedro (praça Marechal Deodoro, s/n). A partir de R$ 50,00, no site e na bilheteria do local.

 Edição de abril da festa open bar Rock N Bira no Opinião (José do Patrocínio, 834) traz banda autoral Mad Blues e tributos a Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, The Cult e Pearl Jam. Sábado, 23h, R$ 99,00 no Sympla.

 Sarau Porto Alegre une literatura e música em homenagem à Capital. Com Deborah Finocchiaro, Fera Carvalho Leite, Luiz Coronel, Sérgio Rojas e convidados. Sábado, 20h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575). Entrada franca, com reservas pelo Sympla.

 Quinteto Som 5 realiza concerto gratuito neste domingo, 18h, na Sala de Recitais da Casa da OSPA (Borges de Medeiros, 1.501), dentro da série Música de Câmara.

 Bandas de heavy metal Weakless Machine e Rotten Filthy fazem show no Divina Comédia (República, 649) neste domingo, a partir das 18h. A partir de R$ 20,00, no Sympla.