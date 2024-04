 Espetáculo teatral Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade é atração no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), sábado, às 21h. A partir de R$ 60,00, no Uhuu e na bilheteria do teatro.

 BarraMusic Sunset terá show de Claus e Vanessa e DJ Hans Ancina neste sábado, a partir das 16h, na área externa do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300). Entrada gratuita, com oferta de gastronomia e bebidas artesanais no local.

 Cantor e arranjador Giovani Cidreira se une à multiartista baiana Gãthã no espetáculo Jóia, que transita da melancolia cancioneira ao pop contemporâneo e ocorre no sábado, 19h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Gratuito, mediante inscrição prévia em institutoling.org.br.

 O Samba do Quintana retorna neste domingo à Travessa dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), com a banda residente Thiago Ribeiro & Amigos e Claudio Barulho, a partir das 16h. Entrada franca.

 Vernissage da exposição Portais de Luz, de Décio Rosolen, na Bublitz Galeria de Arte (Neusa Goulart Brizola, 143). Sábado, 10h às 13h, entrada franca.

 Peça Adolescer volta ao Teatro Ciee (Dom Pedro II, 861) no domingo, 18h. Entre R$ 60,00 e R$ 90,00, no Blueticket.

 Orquestra Típica ¡Que Sea Tango! se apresenta na sexta-feira, 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Reservas em (51) 99880-7689.

 Bandas EX (lançando novo álbum) e The Trial levam sonoridades do post-punk e rock alternativo ao Quinto Club (João Alfredo, 449) neste domingo, 19h. R$ 20,00 antecipados no Sympla; na hora, R$ 30,00 no local.

 Cantora Paula Toller retorna ao Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) com a turnê Amorosa, que celebra 40 anos de sucesso. Sábado, 21h, últimos ingressos (a partir de R$ 100,00) no Eventim.

 Biblioteca Pública do Estado realiza nova edição da feira literária BPE Cultura, com apresentações musicais, exposição de arte vestível, sessões de autógrafos, contação de histórias e gastronomia. Sábado, a partir das 16h, na Riachuelo entre João Albuquerque e General Câmara. Livre.

 Cantor e compositor Paulinho Parada fará duas apresentações de samba e MPB neste domingo: no Mercado Público (12h, livre) e no barco Cisne Branco (16h30min, ingressos em barcocisnebranco.com.br).