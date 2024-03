 Banda de rock autoral The Castways e tributos a Journey, The Beatles, Nirvana e System Of A Down na festa Rock n' Bira no Opinião (José do Patrocínio, 834). R$ 109,00, com open bar até 5h da manhã, pelo Sympla.

 Exposição ao ar livre Expressões reúne a obra de sete fotógrafos a partir deste sábado, às 16h, no Pier da Usina do Gasômetro (João Goulart, 551). Entrada franca, com visitação durante as 24h do dia.

 Comediante Raphael Ghanem faz duas apresentações do stand up Se é que você me entende, no Teatro Sesc Gravataí (sábado, 20h30min) e no Teatro da UCS, em Caxias do Sul (domingo, 19h). Ingressos no site Minha Entrada.

 Banda Sintonize convida Pedro Beydoun, da Tribo de Jah, para uma noite de reggae no O Brava (Santos Dummont, 1.177) no domingo, às 21h30min. R$ 20,00, pelo Sympla; reserva de mesas pelo WhatsApp (51) 99197-4382.

 Grupo Ueba Produtos Notáveis celebra 20 anos com oito apresentações gratuitas do espetáculo Faísca D'Água. As duas primeiras são em Caxias do Sul, no sábado (17h, na Praça Dante Alighieri) e domingo (16h, no Parque Getúlio Vargas).