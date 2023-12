 Bandas Los3Plantados (milonga rock) e Reverba Trio (surf instrumental) tocam na Casa D (Santa Teresinha, 711) no sábado, a partir das 16h. Gratuito.

 Coral da Ufrgs é atração nos Concertos Capitólio, com regência de Lucas Alves. Sábado, 11h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085), livre.

 Casa da Música promove Natal na Gonçalo de Carvalho, com apresentações de alunos da Orquestra Jovem e Escola Casa da Música, além de convidados. Domingo, 15h às 18h, na Gonçalo de Carvalho, em frente ao nº 22. Gratuito.

 Ospa recebe no sábado, 17h, a pianista japonesa Yu Kosuge e o maestro peruano David Del Pino Klinge, no concerto Beethoven & Bartók (R$ 10,00 a R$ 50,00 no Sympla). No domingo, 18h, grupo Piazzolla a Seis em recital gratuito. Ambos os eventos serão na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501).

 Márcia Sensitiva na palestra Acorda pra Vida! Domingo, 20h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A partir de R$ 70,00 no Sympla.

 Mostra coletiva Trindade do tempo - ou, um Torus será inaugurada no sábado, 10h30min, no Margs (Praça da Alfândega, s/n°). Gratuito.

 Concerto musical de MPB com Jéferson Bredà e convidados. Sábado, 20h, no Palco do Natal Céu de LED, em Torres. Entrada franca.

 Sarau Livre Cordas e Cordas, com apresentações acústicas de alunos de canto, piano, violão e flauta, entre outros. Sexta-feira, 20h, no Casarão Cordas e Cordas (Garibaldi, 1.025), R$ 35,00 pelo Sympla.

 Dudu Sperb e Cau Karam revisitam clássicos do cancioneiro brasileiro em show no Olho Mágico (Cauduro, 35). Sexta-feira, 20h, couvert livre.

 Comediante Marcito Castro no espetáculo Tu acha que eu não te dole? no Teatro do Sesc Gravataí (Anápio Gomes, 1.241 - Gravataí). Sexta-feira, 22h, ingressos no site Minha Entrada.

 Rafael Malenotti comanda Especial de Natal - A Tremenda Noite do Rei, com canções de Roberto e Erasmo Carlos, no Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750 - Canoas). Domingo, a partir das 17h, gratuito.

 Império da Lã e Tchê Gomes em show gratuito no 4Beer 4º Distrito (Polônia, 200). A partir das 11h30min, com visita guiada e espaço kids; programação musical a partir das 18h.

 Muzaranho traz seu indie rock ao Estúdio Music Box (Benjamin Constant, 1.512). Sexta-feira, 20h, ingressos no Sympla.

 Espetáculo Vilarejo, com alunos do projeto Gira-Arte, está no Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Júnior, 250) no domingo, 18h. Livre.

 Serginho Moah é grande atração do Aris na Praça. Feira alternativa, gastronomia, programação infantil. Domingo, 10h às 18h, na Praça Paris (Evaldo Campos, 79, bairro Três Figueiras), entrada franca.