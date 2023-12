 Última edição de 2023 do Samba do Quintana com Thiago Ribeiro & Amigos, Glau Barros, Marcelle Brito e Pâmela Amaro & Herdeiras do Samba. Domingo, a partir das 14h, na Travessa Rua dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Entrada franca.

 Exposição De corpo e alma na pintura, de Isabel Ferreira, chega ao Espaço Cultural Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750), Vernissage na sexta-feira, das 17h às 21h. Entrada franca.

 Festival Simultaneidade: Lembrar e Celebrar, em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural Vila Flores (São Carlos, 753). Exposições artísticas, rodas de conversa, oficinas, performances cênicas e shows musicais. Sábado, das 10h às 22h, entrada livre com sugestão de doação de alimentos.

 Cantor e multi-instrumentista francês FKJ traz sua junção de música eletrônica, hip-hop, R&B e jazz no Opinião (José do Patrocínio, 834) no sábado, às 20h. A partir de R$ 170,00, no Sympla.

 Crianças do projeto social Ouviravida se apresentam pela primeira vez no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75), executando músicas de Waldir Azevedo, Humberto Gessinger, Duca Leindecker, Monica Tomasi e Kleiton& Kledir, entre outros. Domingo, 16h, livre.

 Alejandro Brittes apresenta seu álbum (L)este ao lado de orquestra nas ruínas de São Miguel das Missões neste domingo, às 19h30min. Entrada mediante 1kg de alimento não perecível.

 Última edição do ano da festa literária BPE Cultura acontece no sábado, das 12h às 18h, na Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190). Teatro infantil, jogos, capoeira, samba, maculelê, recital de poesia e música. Gratuito.

 Guitarrista gaúcho radicado em Los Angeles (EUA), Luís Kalil faz show voltado ao protagonismo da guitarra no School of Rock (Benjamin Flôres, 57). Sábado, 20h, ingressos pelo link https://tr.ee/gcJPZmxEzT.

 Casa da Música promove o Natal na Gonçalo de Carvalho, com apresentações ao ar livre dos alunos da Orquestra Jovem e Escola Casa da Música, além de convidados. Domingo, das 14h30min às 18h, gratuito.

 Youtubers Gabriel e Shirley retornam ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) com o espetáculo Natal Gashi Em Harmonia. Domingo, 16h, a partir de R$ 55,00 no Sympla.

 Peça Corra que as palhaças vêm aí faz única apresentação no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n) neste domingo, 19h. R$ 20,00, no site do Theatro São Pedro.