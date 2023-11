 Espetáculo teatral Adolescer realiza última apresentação do ano no domingo, 20h, no Teatro CIEE (Dom Pedro II, 861). Ingressos no Blueticket, entre R$ 30,00 e R$ 80,00.

 Samba do Quintana celebra o Mês da Consciência Negra com edição especial de Sambas de Protesto. Participação de Edu Meirelles e da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos. Domingo, 16h, no térreo da CCMQ (Andradas, 736). Livre. Em caso de chuva, o evento será transferido.

 Espetáculo Frankenstein, do Projeto Gompa, é atração no Festival das Artes do CHC Santa Casa (av. Independência, 75) nesta sexta-feira e sábado, às 20h. A partir de R$ 20,00, no Sympla.

 Banda Alto Falantes apresenta clássicos do pop rock e trilhas sonoras de filmes em show no sábado, 20h, na Cervejaria Pohlmann (av. Copacabana, 745). R$ 18,00 no local.

 Inspirado nas composições do grupo MPB4, musical infantil Adivinha o que é? estreia neste sábado e domingo, às 16h, no Teatro Renascença (av. Érico Veríssimo, 307). R$ 50,00, com opções de meia entrada, no site Megabilheteria.

 Teatro do Sesc Gravataí (rua Anápio Gomes, 1.241 - Gravataí) recebe nesta sexta-feira, 20h, o espetáculo teatral Chico Xavier em pessoa, que mescla encenação e vídeo para homenagear o ícone da doutrina espírita. A partir de R$ 30,00, no Sympla.

 Coro Masculino Ottava Bassa faz apresentação no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Junior, 250) neste sábado, às 20h, trazendo de música sacra a compositores contemporâneos. Entrada mediante contribuição espontânea de R$ 20,00 a R$ 50,00, em dinheiro ou pix, na entrada do evento.

 Festa das Nações 2023, com atrações musicais, dança, gastronomia, artesanato e demais manifestações culturais de 16 etnias. Domingo, das 11h às 21h, no largo cultural do Shopping Total (Cristóvão Colombo, 545), entrada franca.

 Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) tem neste final de semana apresentações de Dudu Sperb e Cau Karam (sexta-feira) e Clube da Esquina Tributo RS (sábado), sempre às 21h. De R$ 35,00 a R$ 100, no Sympla.

 Ras Vicente Quinteto apresenta show em frente ao Instituto Ling (rua João Caetano, 440) neste sábado, 16h, como parte do Preview Poa Jazz. No repertório, temas de alguns dos grandes pianistas do jazz. Gratuito.

 Lançamento do livro digital Casa do Artista Riograndense, uma história de amor à arte, de Wilson Roberto Gomes, com audição de peças radiofônicas. Sexta-feira, 17h, na Casa do Artista Riograndense (Rua Anchieta, 280). Livre.

 Homenagem ao flautista Plauto Cruz, com Paulinho Parada, Paloma Palau e convidados. Domingo, meio-dia, no Mercado Público de Porto Alegre (Largo Glênio Peres, 1). Entrada franca.

 Tributo Secos & Molhados - Especial 50 anos, em homenagem aos primeiros álbuns do grupo icônico do rock brasileiro. Com presença de Gerson Conrad, ex-membro da formação clássica. Sexta-feira, 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A partir de R$ 50,00, no site do teatro.

 Rapper Black Alien faz show no NH Hall (Ver. Adão Rodrigues de Oliveira, 2.484 - Novo Hamburgo) nesta sexta-feira, 23h. A partir de R$ 90,00, no Bilheto.