 Espetáculo de dança EXtimidades, sábado e domingo, 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Mal. Deodoro, s/n). R$ 50,00, no site do Theatro São Pedro.

 Espetáculo ABBA Experience In Concert traz grandes sucessos da lendária banda sueca no sábado, 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). De R$ 120,00 a R$ 220,00, pelo Uhuu e na bilheteria do teatro.

 Peça teatral Comédias dessa (e da outra) vida é atração no Teatro Nilton Filho (Grão Pará, 179) no sábado, às 20h. A partir de R$ 25,00 no Sympla.

 Sessão de autógrafos do livro infantil Um prédio chamado amizade, de Ivone Rizzo Bins. Sábado, das 10h30min às 12h30min, no Instituto Ling (João Caetano, 440). O livro será comercializado no local por R$ 50,00. Livre.

 Jovem comediante e atração do YouTube Erick Clepton apresenta seu Show Estranho no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311). Domingo, 17h, R$ 40,00 no site TchêOfertas.

 Preview para o Poa Jazz Festival terá show ao ar livre do Café Trio neste sábado, 16h, no Instituto Ling. Gratuito.

 Musical A Pequena Sereia In Concert no Teatro do Bourbon Country, sábado, às 16h. A partir de R$ 120,00, no Uhuu e no local.

 Show Pop Romântico, de Rafael Brasil, no Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835). Sexta-feira, 20h, R$ 20,00 no pix CNPJ 12.270.754.0001-40 ou no local.

 Gravação do especial Respeita a Vila, do humorista Marcito Castro. Domingo, 20h, no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), entre R$ 40,00 e R$ 400,00 no Sympla.

 Conduzido pela banda Ultramen, projeto Ultrakids traz show especial para os pequenos no Opinião (José do Patrocínio, 834). Música e opções de guloseimas ao gosto do público infantil. Domingo, 15h, R$ 50,00 no Sympla.

 Com obras de Shostakovich e Stravinsky, concerto da Ospa ecoa a Rússia do séc. 20, com condução do argentino Luis Gorelik. Sábado, 17h, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.051)a partir de R$ 10,00 no Sympla. Às 16h, Notas de Concerto com Milton Ribeiro.

 Gustavo Bertoni (banda Scalene) e os gêmeos pernambucanos Keops e Raony fazema show no Pavilhão Beba Cultura do 4Beer (Av. Polônia, 200). Sábado, a partir das 17h, ingressos no Sympla.

 Domingo de samba com Paulinho Parada e Mauro Moura no Largo Glênio Peres, a partir das 12h. Gratuito.

 A Série Música de Câmara da Ospa traz o Quarteto Arsis tocando obras de Haydn, Mozart e Widmer. Domingo, 18h, na Casa da Ospa, entrada franca.