 Ecos, exposição individual de Caroline Veilson unindo gravura e desenho, abre neste sábado, às 17h, no Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). Entrada franca.

 Sábado Underground acontece no sábado, às 18h, no Music Box (Benjamin Constant, 1.512). Bandas de rock A Ordem Inversa, Subvida, Kalifornia e Cabala. Antecipados R$ 10,00 no pix [email protected] ; na hora, R$ 15,00.

 Cervejaria FDL (Assis Brasil, 1.116) comemora quatro anos com programação festiva nesse sábado, a partir das 12h. Shows de Murback e Trio e Fever - Cover Oficial Aerosmith Brasil, além de cervejas artesanais e opção de open beer. A partir de R$ 45,00, no Sympla.

 Festa BPE Cultura com literatura, música, contação de histórias, tango dança com o grupo 8 Adelante e gastronomia em frente à Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1.190). Sábado, 10h às 15h, gratuito.

 Quarta edição do Samba do Quintana ocorre no domingo, 16h, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Apresentações de Claudia Quadros e Thiago Ribeiro & Amigos. Entrada franca.

 Festa Balonê, dedicada à cultura dos anos 1980 e 1990, realiza edição especial de 22 anos no sábado, a partir das 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). R$ 70,00 em segundo lote, no Sympla.

 Abertura da exposição infantil Fabulários neste sábado, no Parque dos Rosa (Victor Barreto, 2.186 - Canoas). Das 11h às 12h30min, curadora Gabriela Romeu participa de roda de conversa no local. Entrada franca.

 Peça Seja o que for, rio tem apresentações gratuitas de sexta-feira a domingo, 20h, dentro da Mostra de Teatro DAD 2023. Informações sobre local após reserva pelo WhatsApp (51) 99204-3152.

 Pré-lançamento do livro infantil A espada invencível do Rei da Ilha da Esperança Perdida, de Vinicius Galeazzi, com ilustrações de Santiago. Sessão de autógrafos, com atividades para crianças. Sábado, 16h, no Espaço Amélie (Rua Vieira de Castro, 439), gratuito.

 Primeiro final de semana da exposição Lou & Alunas, em homenagem à artista Lou Borghetti. Sexta-feira (9h30min às 18h30min) e sábado (9h30min às 13h30min), na Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647), entrada franca.