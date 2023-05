 Espetáculo Sobrevida, que traz experiências de quem vive com HIV, estreia em Novo Hamburgo com sessão gratuita no Teatro Paschoal Carlos Magno. Sábado, 20h, entradas pelo Sympla.

 Arthur de Faria e convidados falam sobre o álbum Tum Toin Foin no projeto Obras Comentadas. Sábado, 16h, acesso online gratuito pelo canal do projeto no YouTube.

 Feira Poa Criativa em edição de Mês das Mães, na Praça do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n). Gastronomia, expositores e atividades culturais diversas. Domingo, das 11h às 19h, entrada franca.

 Terapia de Casal, uma comédia em crise volta ao Teatro do CIEE (Dom Pedro II, 861) na sexta-feira e sábado, 21h, e domingo, 19h. A partir de R$ 60,00, no Megabilheteria e no local.

 Davi Kneip é a principal atração do Baile da Provoca na Provocateur Porto Alegre (Silva Jardim, 331). Sexta-feira, 23h, a partir de R$ 90,00 no Ingresse.

 Espetáculo Cuco para bebês segue na Sala Cecy Frank da CCMQ nos sábados e domingos, 15h e 17h, até 9 de julho. Ingressos no Entreatos Divulga.

 BarraMusic Sunset no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) terá shows de Tati Portella e Acústicos & Valvulados, além de outras atrações musicais, bebidas e comidas de rua. Sexta-feira e sábado, das 17h às 22h30min, entrada franca.

 Projeto Jazz Na Beira de O Butiá recebe Mari Kerber Quarteto, com gastronomia e música ao pôr do sol. Domingo, 16h45min, R$ 90,00 (R$ 50,00 para consumo) em www.obutia.com.

 Festival Rock Na Praça celebra 21 anos neste domingo, a partir das 14h, na Praça Coração de Maria, em Esteio. Rock autoral, praça de alimentação e feira de economia criativa. Entrada franca.