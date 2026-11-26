“Duetos”, que o Teatro Simões Lopes Neto apresentou neste final de semana, é uma típica peça de Broadway, texto inteligente e bem desenvolvido, cuidado na produção, escolha de elenco competente e enredos “ligeiros”, quer dizer, “leves”, traduzindo com certa dose de malícia e bom humor, contextos e situações típicas de burguesia ocidental. No final do século XIX, na França, chamava-se “pièce bien faite”, isto é, “peça bem feita” este tipo de espetáculo, divertido, mas vazio. Lotava aos teatros parisienses, com ênfase nos teatros de bairro, com mais de dois mil lugares, com sessões extras, tal como tem ocorrido com este texto do inglês Peter Quilter, mundialmente, inclusive aqui no Brasil. Para isso, é fundamental ter um enredo bem amarrado, um diretor sensível a “truques” de encenação e intérpretes qualificados. Tudo isso foi alcançado para a encenação deste espetáculo que se encontra há meses rodando o Brasil.
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