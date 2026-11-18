“Macunaíma, o herói sem nenhum caráter”. É obra de Mário de Andrade de 1928, no apogeu do movimento antropofágico modernista brasileiro. “Macunaíma”, embora fosse considerado por seu autor como sua obra de referência, não teve sucesso crítico imediato. Passaram-se algumas décadas e só depois da morte de Mário de Andrade é que estudos como os de Cavalcanti Proença e de Antonio Candido evidenciaram a importância da obra. Nas décadas de 1960 e 1970, com a ênfase do tropicalismo, o cinema brasileiro recriou o texto, em filme assinado por Joaquim Pedro de Andrade, sendo Macunaíma interpretado por Grande Othelo, uma façanha. Na mesma época, o diretor Antunes Filho realizou uma brilhante montagem do texto, que chegou a circular pelo exterior. Hoje em dia, “Macunaíma” é um clássico, e embora cada vez fiquem mais evidentes as complexidades para a sua interpretação, tem atraído leitores e artistas de variadas expressões, que buscam recriar o herói sem nenhum caráter, que seria uma espécie de estereótipo da condição brasileira. A chamada “rapsódia”, como Mário de Andrade se referia à obra, graças à mescla de gêneros e temas populares, sem uma forma mais definida, caracterizada pela mistura de elementos, continua fascinando.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!