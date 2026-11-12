Tarsila rediviva

Figura icônica do chamado Modernismo brasileiro, que muitos críticos preferem qualificar como modernismo paulista, Tarsila do Amaral é uma figura, talvez, ao lado do poeta Oswald de Andrade, a mais simbólica, do movimento estético renovador que teve em São Paulo seu lugar de referência, mas não exclusividade. Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, massacrada por uma equivocada e maldosa crítica de Monteiro Lobato, em 1917, seriam as duas grandes figuras femininas, completando-se com Patrícia Galvão – Pagu – o trio feminista revolucionário.
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