Auto da Compadecida: o grande teatro

Montar o texto clássico super conhecido e apresentado, em diferentes plataformas e maneiras, da comédia “O auto da Compadecida” é sempre um desafio. Um desafio que só um experimentado diretor como Gabriel Villela ousaria enfrentar. A montagem do texto, cujo formato dramático remete ao teatro medieval, que se valia de personagens de santos, neste caso, inclusive Jesus Cristo e a Virgem Maria, para os seus enredos, na tentativa de captar a atenção e cooptar os crentes. Suassuna produziu quase uma dezena de textos dramáticos, sempre sob esta inspiração, transformando, inclusive, algumas comédias gregas antigas ou comédias romances, em especial de Terêncio, menos agressivas, em suas situações chulas e vocabulário, reambientando seus enredos no nordeste brasileiro.
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