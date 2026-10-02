Transformação inesquecível

“Mudando de pele” é o outro espetáculo assinado pela diretora Yara de Novaes, presente no Porto Alegre em Cena de 2026, a partir do texto da jovem dramaturga britânica, de origem africana, Amanda Wilkin: na verdade, a tradução de Diego Teza não é exatamente uma tradução, e sim, uma transmidiação, contando para tanto com a dramaturgista Nathalia Cruz, que resultou extraordinariamente bem. O texto foi descoberto pela atriz Taís Araújo, que vive a personagem-título, Mayah, uma relativamente jovem mulher resistente a todas as regras mas que, ao mesmo tempo, se revela extremamente insegura.
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