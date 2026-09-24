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Antônio Hohlfeldt

Antônio Hohlfeldt

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 17:41

Denúncia que fica a meio caminho

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Antonio Hohlfeldt
O 33º Porto Alegre em Cena, veio, neste ano, com uma seleção extraordinária de espetáculos, com alguma evidente mudança de critérios, embora não explicitados, que redundou numa redinamização da principal mostra de artes cênicas da cidade.
Por exemplo, tivemos dois espetáculos assinados por Yara de Novaes, com resultados bastante diferentes, o que evidencia que um diretor não faz milagres, depende, e muito do material que tem em mãos, da dramaturgia à equipe técnica e, evidentemente, do elenco.

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