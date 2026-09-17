Este espetáculo faz bem pra gente

Não conheço bom filme sem excelente roteiro; desconheço peça de teatro que tenha partido de mau texto. Evidentemente, a chamada “dramaturgia original” não é necessariamente um texto estrita e originalmente escrito enquanto dramaturgia, ruptura que começou ao final do século XIX e início do século XX, com realizadores como Adolphe Appia, Edward Craig e Vsevolod Meyerhold, dentre outros. Mas isso não significa que o espetáculo seja pura improvisação, a não ser que esteja destinado a uma única performance, e mesmo assim, o “metteur en scène” precisa ter ideia do que pretende apresentar para comandar sua equipe, seja a de técnicos, seja a de intérpretes.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!