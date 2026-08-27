Não existe dramaturgia brasileira sem elas

Laura Cardoso (na verdade, Laurinda de Jesus Balleroni), nasceu em São Paulo, em 1927. Nilcedes Soares de Magalhães (mais conhecida como Glória Menezes) nasceu em Pelotas, em 1934. Diferença de quase uma geração, mas a morte reuniu-as numa única data: 17 e 18 de agosto de 2026, a primeira na mesma São Paulo de nascimento, a segunda no Rio de Janeiro, onde vivia nos últimos anos, sobretudo depois da morte do companheiro, o também ator, Tarcísio Meira. Laura era viúva, igualmente, de um artista, o ator, roteirista e diretor Fernando Balleroni. Ao contrário do que é muito comum no meio artístico, ambas mantiveram um único casamento, ao longo dos anos. Laura não chegou a ter filhos, Glória nos deixou o também ator Tarcísio Filho.
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