Quintana revitalizado

Em 2006, quando se comemorou o centenário de nascimento do poeta alegretense Mário Quintana, a atriz Deborah Finocchiaro estreou “Sobre anjos e grilos”. Uma exploração do universo do poeta. De lá para cá, a evidenciar que a obra de Quintana é eterna, a atriz tem trazido à ribalta diferentes versões daquele espetáculo, sempre inovando e acrescentando ou excluindo algumas passagens, de maneira a garantir, de um lado, a integridade da obra e, ao mesmo tempo, suas múltiplas facetas. Ainda agora, na semana passada, o Espaço 373, na Rua Comendador Coruja, recebeu uma versão pocket do espetáculo, com cerca de uma hora de duração, antecedendo o espetáculo já anunciado do dia 29 de julho, na Casa de Cultura Mário Quintana que, justamente por ter sido o lugar onde o poeta viveu durante muitos anos, e depois, transformada de hotel em instituição cultural, justamente leva seu nome, as comemorações dos 220 anos de nascimento de Mário estão sendo ricamente comemoradas.
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