Uma dramaturgia irônica e de denúncia (II)

Na semana passada, comecei a escrever sobre a dramaturgia do escritor português José Luís Peixoto, dramaturgia, creio, desconhecida aqui no Brasil. Seu outro texto a que tive acesso é um trabalho um pouco mais longo (imagino que “Estrangeiras” é um espetáculo em torno de uma hora de duração, em ato único): chama-se “Vida inversa” e faz uma releitura da peça “Rinocerontes”, de Eugène Ionesco que, em algum momento, é referido explicitamente. Há uma Madame Berenger, por exemplo, enquanto personagem. Há uma invasão de bicicletas na cidade – ao invés dos rinocerontes do dramaturgo romeno – mas também há uma referência direta à dramaturgia de Alfred Jarry, já que um dos personagens, Botard, autoidentifica-se enquanto um “patafísico”, invenção do começo do século XX daquele dramaturgo.
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