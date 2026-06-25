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Antônio Hohlfeldt

Antônio Hohlfeldt

Publicada em 25 de Junho de 2026 às 17:00

Verdadeiramente revolucionário

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Antonio Hohlfeldt
As origens do que hoje se denomina “cabaré” são múltiplas. Vêm pelo menos desde o século XII, em Paris, e a denominação tem a ver com “cambret”, implicando um espetáculo de variedades, em que as pessoas, ao mesmo tempo em que assistem às atrações apresentadas, comem e bebem. Seja na variante francesa (que vai chegar ao “Chat noir” ou ao “Moulin Rouge” do século XIX), tem, de qualquer modo, um aspecto de contracultura, pois permite uma versatilidade de atrações – indo da comédia à tragédia, da recitação de poemas à crítica política – do mesmo modo que seu afim alemão, que surge ao longo do período de Weimar, com maior inflexão para o aspecto de crítica política.

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