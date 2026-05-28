Público sai lucrando com o improviso butô

Uma das atrações trazidas pelo Palco Giratório deste ano foi o espetáculo “Mares e nuvens flutuantes”, com os bailarinos Ana Medeiros (muito conhecida por suas atividades na dança flamenca) e Hiroshi Nishiyama. Por uma questão de saúde de Ana Medeiros, a performance da dupla ficou transformada no solo de Nishiyma. Eu quase escrevia “ficou reduzida”, mas isso seria um desrespeito ao bailarino, porque ele nos brindou com uma belíssima performance que, sem ser o espetáculo anunciado, foi um outro espetáculo, igualmente admirável.
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