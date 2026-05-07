Thomas Mann com respeito e dignidade

“Morte em Veneza” foi escrito por Thomas Mann em 1912, quando ele se mudara para Munique. É um texto bastante curto, para os parâmetros de outras obras de Mann, com pouco mais de cem páginas. Haveria de celebrizar-te, contudo, com o filme de Luchino Visconti, estrelado em 1971. O ator, diretor e produtor Roberto Cordovani foi bastante ousado em escolher justamente esta obra para levar ao palco, em interpretação solo, desdobrando-a enquanto um solilóquio, o que, aliás, acompanha, de certo modo, o próprio texto. Cordovani, contudo, inspirou-se tanto no texto original, quanto no filme: do texto original, ele centrou sua atenção no enredo em torno da descoberta da paixão do escritor Gustav von Aschenbach por um jovem, de não mais de doze anos de idade, que ele imagina chamar-se Tadzio, integrante de uma família polonesa que também está passando as férias em Veneza.