Impactante e inesquecível

A atual temporada está começando com dois espetáculos que se referem diretamente às enchentes de 2023: a Cia. de Arte de La Negra Ana Medeiros apresenta, inspirada no livro de Ítalo Calvino “Cidades invisíveis”, a que ela denominou “Sete cidades”, que cumpriu recente temporada no Centro Cultural da Santa Casa; e o diretor João de Ricardo está encenando, com a Cia. Espaço em Branco, o último texto deixado pelo dramaturgo Julio Zanotta Vieira, “Colapso e Destruição da cidade de Porto Alegre”, que estreou, a exemplo do trabalho anteriormente aqui citado, o Porto Verão Alegre, e que agora cumpriu pequena temporada no Teatro Renascença.