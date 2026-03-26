No primeiro aniversário, comemorações e expectativas

Exatamente há um ano, nesta mesma data de 27 de março, Dia Internacional do Teatro, as cortinas do novo Teatro Simões Lopes Neto abriam-se pela primeira vez e ali estreava a ópera “Turandot”, de Puccini, com a interpretação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob a regência do argentino Carlos Vieu. Completava-se, assim, o ciclo de obras do Multipalco Eva Sopher que foi planejado para levar seis anos de trabalho, mas consumiu mais de duas décadas, por motivos os mais variados, fundamentalmente o de falta de fundos para seu financiamento.