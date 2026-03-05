Porto Alegre,

Publicada em 05 de Março de 2026 às 17:26

60 anos de teatro de Valter Sobreiro Junior

Foi na década de 1960 que conheci o então jovem diretor Valter Sobreiro Junior, na cidade de Pelotas. Naquela cidade, realizava-se anualmente um festival de teatro e foi numa dessas visitas que me deparei com o grupo do Teatro Escola de Pelotas, da Escola Técnica daquela cidade, por ele dirigido, na apresentação de um espetáculo que receberia muitos prêmios, em vários festivais de que participou e que teria enorme repercussão inclusive nacional, “Em nome de Francisco”, enfocando a vida e a trágica morte do poeta Francisco Lobo da Costa, ainda no século XIX.

