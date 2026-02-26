Apesar da Sta. Casa, um espetáculo obrigatório

Durante o período da covid 19, a atriz e diretora Deborah Finocchiaro idealizou uma série dramática de vídeos, denominada “Confissões da casa”. Nela a partir de relatos verídicos, coletados ao longo do tempo, cada vídeo, de cerca de 40 minutos, enfocava um caso acontecido, através de depoimentos dramatizados com a participação de diferentes atrizes locais. A série teve repercussão, quer pelo tema em si, mais do que necessário, quer porque abriu um espaço alternativo de trabalho, já que contava com financiamento público. A ideia amadureceu e agora temos o espetáculo “Confessionário – Relatos da casa”, em que não se realiza apenas uma montagem sintetizada de toda aquela série, mas um novo produto, um espetáculo de palco, com a participação de duas atrizes (uma das quais cantora) e um ator, que também é músico, com cerca de hora e meia de duração.