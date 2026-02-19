A sempre alucinante Virginia Woolf

Já registrei, a propósito de outros espetáculos deste Porto Verão Alegre, a oportunidade de se conhecer espetáculos estreados anos atrás mas que, por um ou outro motivo, passaram despercebidos ou nem sempre foram assistidos por todo o seu público potencial. É o caso de “Hallucination: Vida e obra de Virginia Woolf”, obra que estreou há mais de uma década, mas que continua atual, pelo que pude avaliar, pois desconhecia a obra e me senti extremamente provocado por ela, quando agora, mais de uma década depois, me encontro com este trabalho, ressalvando que, ao longo deste tempo, mudaram os elencos do espetáculo, como seria natural.