Memórias e perdas

O ano de 2025 foi marcado por uma intensa movimentação em torno dos espaços de espetáculos disponíveis na cidade. Enquanto a Federação dos Bancários anunciava, logo em janeiro, a construção de um teatro que seria destinado sobretudo a espetáculos latino-americanos – uma proposta extremamente oportuna – obra que seria entregue em outubro, mas que atrasou e ainda não foi concluída, o Multipalco do Theatro São Pedro inaugurava, com intensa e múltipla programação, o Teatro Simões Lopes Neto e, com isso, concluía as obras idealizadas por Eva Sopher ainda no início dos anos 2000.